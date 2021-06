Nautica, il presidente Toti al Satec: Genova e Venezia lavorino in sinergia

GENOVA - "Servono infrastrutture moderne e bisogna "costruire sinergia" attorno al prodotto della nautica mettendo insieme turismo, enogastronomia, cultura e arte, promuovendo "le nostre imbarcazioni a casa nostra". Così interviene il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al convegno "Nuove rotte per la nautica" nell'ambito di Satec 2021 di Confindustria Nautica, e lancia l'idea di una sinergia fra Genova e Venezia, fra turismo e nautica.

"Avete fatto un Salone a Venezia, ci sarà uno straordinario Salone a Genova che è il salone della nautica italiana e ci sono mille altre località in Italia che possono ospitare eventi più o meno targhettizzati su un mondo molto vasto" - continua Toti -. " Utilizziamo e costruiamo insieme un'offerta di promozione insieme del prodotto e del nostro territorio: mi piacerebbe vedere due saloni della nautica - diversi, ovviamente differenziati, mirati - oltre il generalista di Genova, collegati". "Ne abbiamo parlato con il sindaco di Venezia Brugnaro - aggiunge - due Repubbliche marinare Genova e Venezia che diventano le capitali della promozione della nautica nel nostro territorio è una suggestione potente per il turismo e per il prodotto."

"Credo che dovremo parlarne a Genova quando si aprirà il Salone Nautico e penso sarebbe bello se venisse il presidente del Consiglio, che di mercati internazionali si intende moltissimo, a dare il segnale a settembre di questa grande prima mostra della nautica: siamo stati i primi a partire l'anno scorso e saremo i primi a ripartire quest'anno speriamo senza fermarci più".