Mussaie, le caricature di Davide Sacco: la velocità del "savonese" Tortu

GENOVA - C’è un legame non secondario tra Filippo Tortu e la Liguria con la sua rivelazione agonistica giunta sulla pista di Savona un po’ come successo per il primatista olimpico Marcel Jacobs.

Dunque, nella tradizionale rubrica del venerdì, il maestro Davide Sacco esalta la prestazione olimpica del ragazzo di Sardegna legato alla Liguria.

Lo fa nelle ore in cui gli inglesi sono sotto inchiesta doping per un atleta della staffetta nonostante le insinuazioni provenienti da Regno Unito (e Stati Uniti) nei confronti della nazionale italiana.

La velocità di Tortu come simbolo azzurro di un Paese che non si arrende un po’ come successo a lui dopo la delusione nei 100 metri, decisivo nella 4x100.