Mussaie, le caricature di Davide Sacco: il salame del santolcesino Lastrico

GENOVA - Sabato 18 settembre ore 20.30 nel Parco Storico di Villa Serra lo spettacolo di Maurizio Lastrico assieme ai comici Di Marco, Possa e Paci in favore della Gigi Ghirotti.

Dunque, il maestro Davide Sacco coglie l’occasione per immortalare il talento santolcesino alle prese con il salame - simbolo del paese - da affettare un euro alla volta come auspicio di buon ricavato in favore della onlus.

Primocanale sarà presente con riflessi filmati mercoledì sera alle 21 all’interno di Viaggio in Liguria.