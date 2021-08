Muscoli della Spezia, la Marina Militare ricolloca le boe delle esercitazioni di tiro

LA SPEZIA - La Marina Militare ha accolto l'istanza presentata dalla Cooperativa Mitilicoltori Associati per la ricollocazione delle boe del poligono calibrazione tiri per unità navali.

Questo darà alla mitilicoltura spezzina la possibilità di aumentare gli spazi tra un vivaio e l'altro al fine di aumentare la qualità dei molluschi.

Ad attivarsi a favore dei mitilicoltori, come gli stessi sottolineano in una nota, in particolare l'ammiraglio Lazio della Marina Militare e il ministro del Lavoro Orlando.

Servirà adesso un passaggio con L'Autorità di Sistema Portuale per ridisegnare la mitilicoltura spezzina congiuntamente con i Comuni interessati.A tale proposito la Cooperativa si attiverà immediatamente con il Presidente Sommariva.