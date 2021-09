Morte nei cantieri, Maestripieri (Cisl): "Nelle micro aziende più difficile tutelare i lavoratori"

GENOVA - "Chi lavora in una piccola impresa spesso ha contratti saltuari e di collaborazione ed è comunque meno tutelato di chi lavora nelle ditte più importanti".

E' la denuncia di Luca Maestripieri, segretario generale della Cisl della Liguria, all'indomani dell'ennesima morte sul lavoro a Genova costata la vita a un ponteggiatore, un padre di famiglia di Sampierdarena morto cadendo nel vuoto da un'impalcatura di via Cecchi, alla Foce.

Maestripieri ha preso parte allo sciopero e al presidio organizzato dai sindacati davanti alla Prefettura per solidarietà alla famiglia dell'operaio morto e per dire basta agli infortuni sul lavoro:

"I lavoratori delle imprese sotto i quindici dipendenti come previsto dallo statuto dei lavoratori hanno anche diverse e minori tutele, per esempio sotto il profilo del legittimo licenziamento. Lo statuto dei lavoratori ha ormai cinquant'anni, ma nel corso di questi cinquant'anni il mondo del lavoro è cambiato, si è evoluto e c'è una grossa fetta di mondo del lavoro che non è coperta da quella legge che fotografa un mondo del lavoro di quegli anni, oggi abbiamo tantissimi lavoratori autonomi, parasubordinati, cocopro, collaboratori, tanta gente che ha bisogno di una tutela anche di legge per garantire gli stessi diritti a tutti i lavoratori".