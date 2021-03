Mondiali in Qatar, buona la prima per l'Italia di Mancini con l'Irlanda del Nord

GENOVA - Non bella, ma pratica. Buona la prima per la Nazionale italiana di calcio al Tardini di Parma nel debutto nelle partite di qualificazione ai Mondiali in Qatar nel 2022.

Il gol del vantaggio contro i modesti nordirlandesi arriva abbastanza presto: Berardi, al quarto d’ora, sfrutta un calibrato lancio di Florenzi e firma l’1-0 con un tiro a giro di sinistro. Al 38’ arriva il raddoppio di Immobile, che torna a segnare in Nazionale dopo quasi un anno e mezzo: bravo l’attaccante della Lazio a sferrare un tiro potente che coglie di sorpresa il portiere avversario.

L’Italia cala nella ripresa ma tiene la porta inviolata, soprattutto grazie ad un attento Donnarumma. Per Mancini, il commissario tecnico della rinascita, è il 23° risultato utile di fila. "Il primo tempo è stato perfetto, avremmo potuto segnare di più e le giocate erano veloci – ha spiegato il selezionatore - Nel secondo in effetti potevamo fare meglio, ma dopo cinque mesi di inattività azzurra ci può stare".

Tre punti comunque importanti, che consentono all'Italia di guardare con ottimismo e fiducia ai prossimi appuntamenti, a cominciare da quello di domenica sera in Bulgaria. Nel girone ci sono anche Svizzera e Lituania e accede direttamente ai Mondiali soltanto la prima classificata.