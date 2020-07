Ministro De Micheli a Genova, cittadini e mondo economico in piazza: alle 11 il corteo dei Tir

GENOVA - Un corteo lumaca di Tir accoglierà oggi a Genova il minsitro alle Infrastrutture e trasporti Paola De Micheli. La manifestazione organizzata dal Comitato Salviamo Genova e la Liguria raccoglie la voce dei cittadini e riunisce i diversi settori dell'economia cittadina e regionale che da mesi soffrono per il lockdown autostrade che sta paralizzando i trasporti e gli spostamenti in Liguria con danno per l'economia. Si parla di una stima di un milairdo al mese in fumo.

I dodici Tir autorizzati partiranno palle 11 da San Benigno, per arrivare in cima a via XX Settembre intorno alle 12 e 30. Per i manifestanti a piedi l'appuntamento è invece alle 12 in piazza Fontane Marose. "Il conto - si legge nella nota - è salatissimo, perdite di fatturato del 75% nel settore florovivaistico, del 50% per esercizi di vicinato e mercati rionali, del 25% in quello della grande distribuzione, consegnare è diventato impossibile. Anche la presenza di turisti è precipitata del 65% per l'Acquario, musei e siti di interesse, del 50% per hotel e ristoranti, del 30% per i bagni marini, del 35% nei porti turistici".