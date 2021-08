Minacce di No vax e anarchici sui social, vigilanza a tutela del presidente Toti

GENOVA - Dalle classiche contestazioni politiche degli anarchici alle minacce di morte per nulla velate degli estremisti della galassia No vax, con tanto di vignette: sui social, ma anche sui muri della città. In una scritta si parla di P38.

Per questo il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza ha disposto alcune misure di protezione per il presidente della Liguria Giovanni Toti.

Le segnalazioni delle minacce sono state denunciate alle forze di polizia e in particolar modo alla Digos proprio dagli uffici del governatore, esasperati da queste intimidazioni e stufi di tanta violenza verbale.

Particolarmente attivi i No vax che definiscono una dittatura la campagna vaccinale contro il coronavirus e non disdegnano di tracciare svastiche sul viso (vedi foto) di Toti e di alltre personalità a favore dei vaccini.

Per le stesse ragioni misure di protezione saltuarie erano state disposte in precedenza anche a tutela del direttore del reparto di Malattie Infettive del policlinico San Martino Matteo Bassetti, infettivologo e star della tv, nonché punto di riferimento della stessa Regione Liguria per le strategie contro il Covid 19.