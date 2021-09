Millevele 2021, Toti: "Ciliegina sulla torta di una settimana fantastica"

GENOVA - Ha avuto oggi inizio a Genova la 33° edizione della regata Millevele, evento storico che riprende il proprio corso dopo lo stopo subìto lo scorso anno a causa della pandemia di Covid-19. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toit ha espresso la propria soddisfazione prima della partenza della regata dal molo Duca degli Abruzzi di Genova: "È una bella giornata, in tutti i sensi. Soprattutto perché torniamo in mare con la Millevele, che l’anno scorso non si tenne a causa del maltempo, e subito dopo il Covid tornò a colpire con la seconda ondata.

Il governatore ha poi aggiunto un commento sull'andamento del 61° Salone Nautico: "Le Millevele sono la ciliegina sulla torta di una settimana davvero bellissima: il Salone nautico di Genova sta andando bene, è pieno di pubblico e di persone interessate al mondo della nautica. È un salone che vede gli operatori soddisfatti e tante famiglie a visitarlo: è l’Italia che volevamo costruire con la nostra gigantesca campagna vaccinale che sta mettendo tutti in sicurezza. Andiamo avanti così”

L'intero evento delle Millevele verrà trasmesso in diretta TV da Primocanale Production, così come avvenuto nel 2019.