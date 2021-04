Militare egiziano accusato di molestie sparisce: rimpatriato d'urgenza

LA SPEZIA - Un militare della marina egiziana, in trasferta a Spezia per la consegna di una delle fregate che la Marina Italiana ha ceduto all'Egitto, è il responsabile di una aggressione e di molestie sessuali nei confronti di una giovane ragazza spezzina. I fatti risalgono allo scorso 22 marzo quando in Galleria Goito a Spezia l'uomo avrebbe avvicinato la ragazza - impiegata di un solarium in città - cercando di circuirla.

La donna, fuggita con l'aiuto di un'amica, aveva raccontato tutto alla polizia. Non solo: le amiche erano anche riuscite a rubare uno scatto del volto del militare con i loro cellulari. L'uomo, che non indossava la mascherina, è stato poi riconosciuto dopo alcuni giorni tra i componenti dell'equipaggio che si trovava in città per la consegna della nave militare da parte del cantiere Fincantieri del Muggiano.

Venerdì scorso l'amara sorpresa: quando i carabinieri si recano infatti presso l'hotel che ospitava la delegazione egiziana, non trovano più l'uomo accusato di molestie che avrebbero dovuto condurre in caserma con loro. I colleghi raccontano che il militare egiziano è stato richiamato in patria e che ha preso un aereo da Roma Fiumicino, direzione Il Cairo, solo andata. Pronte le reazioni della politica locale e nazionale, con una interrogazione parlamentare ai ministri Lamorgese, Cartabia e Guerini.

La Procura invece non esclude di avviare le pratiche per l'estradizione del militare anche perché, commentano, le autorità egiziane avevano assicurato che l'uomo sarebbe stato a disposizione della giustizia italiana.