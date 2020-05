Meteo, sole e bel tempo sulla Liguria: domenica di gite o passeggiate al mare

GENOVA - Dopo un sabato di maltempo con una rapida perturbazione accompagnata da tuoni e fulmini verificatosi nella tarda serata di sabato la domenica si apre in tutta la Liguria con il bel tempo e il sole protagonista con le temperature in rialzo e venti moderati. Condizioni meteo ideali per una gita nell'entroterra o una passeggiata al mare nel rispetto delle norme sul distanziamento fisico. Situazione di tempo buono che andrà avanti anche per l'inizio della settimana dove tuttavia saranno possibili dei passaggi nuvolosi. temperature stazionarie.

LE PREVISIONI DL TEMPO ARPAL

DOMENICA 24 MAGGIO - Un rapido miglioramento delle condizioni meteo garantisce una domenica all'insegna del bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Temperature massime in ripresa. Venti settentrionali moderati con raffiche fino a 50-70 km/h in mattinata in particolare sul Centro-Ponente, attenuazione nel pomeriggio. Mare fino a molto mosso in mattinata, in particolare a Ponente, mosso nel pomeriggio in calo. Umidità su valori bassi.

LUNEDI' 25 MAGGIO - La settimana si apre con un'altra bella giornata di sole: cielo sereno o poco nuvoloso sia sulla costa sia nelle zone interne. Venti in prevalenza settentrionali fino a moderati, locali brezze sotto costa nel pomeriggio. Mare poco mosso. Umidità su valori medio-bassi.

TENDENZA PER IL RESTO DELLA SETTIMANA - Tempo soleggiato o parzialmente nuvoloso, temperature per lo più stazionarie. venti moderati in calo fino a deboli a partire dalla giornate di mercoledì e per i giorni successivi.