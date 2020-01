Meteo, niente pioggia ma ecco il vento di burrasca sulla Liguria

GENOVA - Temperature minime in calo, vento forte e di burrasca e cielo un po' ovunque sereno. E' una domenica senza piogga sulla Liguria anche se il vento la farà da padrone soprattutto sul centro-Ponente della regione. Un vento di burrasca in aumento col passare delle ore. Previsto comunque il passaggio di nubi alte che potranno essere più intense durante metà giornata. Le temperature minime continuano a restare più basse rispetto a quanto ci eravamo abituati.

LE PREVISIONI METEO ARPAL:

DOMENICA 19 GENNAIO - L'approfondimento di un minimo barico sul Mediterraneo Sudoccidentale richiama un'intensa ventilazione settentrionale fin dalle prime ore della notte con venti forti al mattino in intensificazione a burrasca

nel pomeriggio, più diffusamente sul Ponente, con raffiche fino a 70/80 km/h su crinali e capi esposti. Mare molto mosso sulla costa di Ponente, localmente agitato a largo. Il calo termico associato all'intensa ventilazione può determinare locali condizioni di disagio fisiologico per freddo in particolare sulle zone più esposte del centro-Ponente.

LUNEDI' 20 GENNAIO - Per tutta la giornata si prevedono venti sostenuti dai quadranti settentrionali con intensità di burrasca sul Ponente, sul centro e sui rilievi a cavallo tra province di Genova e Savona con raffiche fino a 80/100 km/h su crinali e capi esposti, forti sul Levante e rilievi delle valli Scrivia, Trebbia e d'Aveto e con locali raffiche fino a 60/80 km/h sui crinali. Mare molto mosso sulla costa di Ponente, localmente agitato a largo. Un ulteriore lieve calo termico associato all'intensa ventilazione può determinare locali condizioni di disagio fisiologico per freddo, in particolare sulle zone più esposte del centro-Ponente.

MARTEDI' 21 E MERCOLEDI' 22 GENNAIO - Per la giornata di martedì 21 gennaio la tendenza prevede il passaggio di nubi medio-alte a tratti consistenti con un innalzamento delle temperature e ancora venti di burrasca. Per mercoledì 22 previste schiarite con locali addensamenti di nubi basse, prosegue l'innalzamento delle temperature e i venti saranno moderati.