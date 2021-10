Meteo Liguria, venti forti da nord e cieli sereni

GENOVA - Cieli sereni con qualche velatura e venti forti da nord: una giornata serena e tipicamente autunnale sulla nostra Liguria, ecco le previsioni di Arpal.

PREVISIONE: In prevalenza soleggiato ma con passaggi di velature a tratti estese e consistenti specie a Ponente nella prima parte della giornata e in maniera più diffusa in serata.

TEMPERATURE: minime in lieve diminuzione, massime stazionarie.

VENTI: moderati o localmente forti da nord-nord-est su Centro-Ponente; deboli altrove, locali brezze.

MARE: mosso a Ponente, poco mosso su Centro-Levante.

UMIDITA': su valori medi.

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: vento forte dai quadranti settentrionali.

Per venerdì, l'approssimarsi di una vasta perturbazione dall'Atlantico determina un parziale peggioramento con cielo molto nuvoloso e qualche piovasco a Ponente, nuvolosità variabile altrove.