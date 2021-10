Meteo Liguria, sole e vento verso un weekend sereno

GENOVA - Sulla Liguria splende il sole in questo fine settimana: le previsioni meteo di Arpal per oggi raccontano di correnti secche settentrionali in rinforzo con associato cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, addensamenti nuvolosi in transito più probabili al pomeriggio sul Levante, in possibile estensione a Ponente verso sera.

Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento le massime, venti forti settentrionali, in rotazione graduale da nord est con raffiche di burrasca.

Mari poco mossi sottocosta su Centro-Levante, mossi o molto mossi a Ponente, la protezione civile segnala venti di burrasca.

Anche sabato la giornata sarà serena con temperature minime in lieve calo e massime stazionarie. Sulla regione insisterà infatti un flusso secco e stabile settentrionale che porterà un cielo sereno o poco nuvoloso lungo la costa, brevi e locali addensamenti possibili al mattino sui rilievi interni, a seguire soleggiato ovunque.