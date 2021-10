Meteo Liguria, sole e poche nuvole, ma il vento soffia forte

GENOVA - Una giornata di sole sulla Liguria e poche nubi, ma ancora di vento forte. Le previsioni Arpal per la giornata.

PREVISIONE: Cielo sereno o poco nuvoloso disturbato solamente da passaggi nuvolosi poco consistenti dal tardo pomeriggio. Permane un flusso secco e sostenuto dai quadranti settentrionali.

TEMPERATURE: minime in locale ripresa, massime pressoché stazionarie.

VENTI: settentrionali tra moderati e forti, locali raffiche intorno ai 60-80 km/h.

MARE: mosso sul Centro-Ponente, in prevalenza poco mosso a Levante.

UMIDITA': su valori bassi.

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: venti forti settentrionali.

Per domani, giovedì, cielo sereno in mattinata, dal pomeriggio i passaggi nuvolosi si fanno più frequenti. Al momento i quadri segnalano la possibilità di piogge per il fine settimana, nelle giornate di domenica e lunedì.