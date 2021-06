Meteo Liguria, le previsioni di mercoledì 22 giugno

GENOVA - Una giornata che parte con le nuvole e migliora invece in corso quella di mercoledì 22 giugno sui cieli della Liguria.

La nuvolosità questa mattina è intensificata per via di un flusso da sud est, si potrebbero registrare alcune precipitazioni limitata al settore centrale della regione sempre in mattinata.

Il mare è mosso di primo mattino ma si calmerà dal pomeriggio a partire da ponente, la ventilazione è debole o moderata da sud.

Per il pomeriggio il sole splenderà su tutto il territorio regionale con una velatura verso sera a intensificarsi non associate a precipitazioni.