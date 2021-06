Meteo Liguria, a San Giovanni il sole su tutta la regione

GENOVA - La festa patronale di San Giovanni a Genova sarà caratterizzata da una giornata di bel tempo, non solo per il capoluogo ma per tutta la Liguria. Le previsioni meteo dei prossimi giorni, raccontate da Federico Grasso di Arpal in diretta su Primocanale, parlano di belle giornate estive in arrivo.

Oggi, mercoledì 23, ci saranno ancora nuvole medio alte che porteranno qualche rovescio a livello locale sui versanti padani di ponente verso le alpi liguri. Sul resto della regione il cielo è prevalentemente sereno con temperature massime che supereranno i 30 gradi. Meno umidità mitigherà la sensazione di caldo.

Ottime notizie per il 24 giugno: domani giornata serena su tutto il territorio regionale, mare da poco mosso a mosso in particolare sulla riviera di ponente, temperature tra i 28 e i 31 gradi.

Lo stesso si puo' dire per il weekend, con un preambolo della prima vera ondata di calore per l'inizio della settimana prossima.