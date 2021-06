Meteo, le previsioni: caldo umido e sole parzialmente velato mercoledì e giovedì

GENOVA - La Liguria si sveglia quest'oggi avvolta dall'umidità con temperature in salita: la nuvolosità all'alba è piuttosto diffusa su centro e ponente della regione ma è destinata ad aprirsi e lasciar spazio a un cielo soleggiato su tutta la regione, soprattutto sulla costa, come racconta a Primocanale Federico Grasso di Arpal nel consueto appuntamento meteo in diretta. All'interno nelle ore più calde nel primo pomeriggio potrebbe esserci qualche rovescio localizzato nell'entroterra di levante.

La notte trascorsa è stata una notte tropicale su tutta la costa: 22,7 gradi a Genova, ma la mattina presto già si superavano i 27 gradi. Temperature massime oggi intorno ai 30 gradi soprattutto nell'entroterra del centro della regione. Ventilazione moderata sull'estremo ponente, calma e regimi di brezza sul resto della regione, invariata per tutta la giornata. Mare localmente mosso.

Per domani, givoedì 17 giugno, la giornata è simile a quella odierna: al mattino cielo poco nuvoloso senza precipitazioni e le condizioni resteranno invariate per tutta la giornata fatto salvo un aumento della nuvolosità nel pomeriggio nell'entroterra e un aumento delle nuvole su tutta la regione verso sera.

Presto per fare previsioni certe per il weekend ma tendenzialmente le giornate saranno prevalentemente soleggiate con addensamenti pomeridiani.