Meteo in Liguria, weekend all'insegna del sole prima del maltempo

GENOVA - Ancora una giornata di sole e caldo in Liguria prima dell'abbassamento delle temperature e la pioggia, che caratterizzerà il meteo della prossima settimana. Ecco le previsioni meteo di Primocanale in collaborazione con inMeteo. Situazione generale: alta pressione nuovamente di matrice sub-tropicale interessa l’Italia nel fine settimana garantendo condizioni di stabilità e caldo in nuovo aumento, prima dell’arrivo di una perturbazione a inizio settimana.

PREVISIONI SABATO 21 AGOSTO

Mattina : condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi.

Pomeriggio : tempo stabile con cieli generalmente sereni. Innocui passaggi nuvolosi sui rilievi.

Sera : periodo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Notte : stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature previste stazionarie.

Ventilazione debole, con rinforzi serali da s-w in serata sull’imperiese.

Mare : fra calmo e poco mosso su tutti i settori.

TENDENZA DOMENICA 22 AGOSTO

Giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni o al più poco nuvolosi grazie alla persistenza di un campo di alta pressione. Temperature stazionarie, o in lieve calo nei valori massimi.

(Foto da Instagram @robysc)