Meteo in Liguria, venerdì a Genova bollino giallo per ondata di calore

GENOVA - Caldo e temperature afa sulla Liguria. Il ministero della Salute ha emesso il bollino giallo per ondata di calore a Genova per la giornata di venerdì 21 agosto. Un giovedì che si apre con nuvolosità nel genovese e in provincia di Savona.

Venerdì giornata serena o poco nuvolosa con temperature in ulteriore aumento. E lo sguardo poi si proietta al weekend. Sabato sarà soleggiato lungo le coste, temporali nell'interno. Mentre domenica sarà presente una maggiore instabilità pomeridiana con possibili temporali.

GIOVEDI' 20 AGOSTO - Durante la notte e nelle prime ore del mattino nuvoloso tra Savonese e Genovese con possibili locali piovaschi; la giornata proseguirà con ampi rasserenamenti disturbati localmente da isolati rovesci a sviluppo diurno tra Alpi Liguri e versanti padani di Ponente. Caldo in aumento. Venti: al mattino e in serata calmi o deboli variabili, in regime di brezza durante le ore pomeridiane. Mare: poco mosso. Umidità: su valori alti.

VENERDI' 21 AGOSTO - Sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata; ulteriore aumento delle temperature, soprattutto nei valori massimi, ma con valori di umidità contenuti. Venti: al mattino e in serata calmi o deboli variabili, in regime di brezza durante le ore pomeridiane. Mare: poco mosso o quasi calmo. Umidità: su valori medi. Segnalazioni di protezione civile: disagio fisiologico per caldo.