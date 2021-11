Meteo in Liguria, un giorno di tregua e sole, attenzione al mare

GENOVA - Dopo l'allerta, è il giorno delle mareggiate lungo le coste della Liguria ma in cielo splenderà il sole. In attesa di un nuovo peggioramento previsto per mercoledì.

Le previsioni di Arpal per oggi

Giornata soleggiata e ventilata con residui irregolari addensamenti al mattino a Levante e passaggi di velature dal pomeriggio; in serata nuovo aumento della nuvolosità a partire da Levante dove non si escludono isolati piovaschi.

Dal mattino venti forti da sudovest sulla costa di A, localmente di burrasca sui capi esposti; venti localmente forti in serata su rilievi di B, C ed E. Moto ondoso in rapido aumento fino a mare agitato con mareggiate per onda lunga di libeccio già dalla mattinata su C e parte occidentale di A, in estensione al pomeriggio alla parte orientale di B; moto ondoso in calo in serata.

Le previsioni per mercoledì 3 novembre

Una nuova perturbazione determina fin dalla notte piogge diffuse sull'intera regione, più persistenti sul Centro-Levante, dove sono attese cumulate areali significative e sono possibili fenomeni temporaleschi (con bassa probabilità di fenomeni forti). Venti meridionali fino a localmente forti su C. Nella notte mare ancora localmente agitato per onda da sudovest su C in calo a molto mosso già dal mattino.