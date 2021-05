Meteo in Liguria, sole e piccole velature ci portano verso il weekend

GENOVA - Il meteo racconta una Liguria baciata dal sole e poche velature per oggi e domani. Le previsioni Arpal per la nostra regione.

Le previsioni di oggi, 27 maggio: in mattinata nuvolosità variabile per transito di velature e addensamenti di nubi basse, specie su Centro-Ponente; nel pomeriggio in prevalenza soleggiato con formazione di nubi cumuliformi sui rilievi, possibili brevi rovesci o temporali più probabili su Alpi e Appennino di Levante. Umidità: su valori medi. Venti: deboli o localmente moderati in rotazione ciclonica, locali regimi di brezza. Mare: poco mosso

Domani, venerdì 28 maggio: una rimonta anticiclonica sull'Europa occidentale associata all'ingresso di correnti più secche settentrionali favorisce cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso seppur con velature in transito, più estese in serata. Nelle ore centrali e pomeridiane locale

instabilità sui rilievi alpini e appenninici. Umidità: su valori medio-bassi.

Venti: al mattino deboli settentrionali, localmente moderati su Centro-Ponente, tendenti a disporsi a prevalente regime di brezza dalle ore centrali con locali rinforzi dai quadranti occidentali a Levante. Mare: poco mosso.