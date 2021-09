Meteo in Liguria, sabato di sole prima della domenica di pioggia

GENOVA - Se in questi ultimi giorni di settembre la Liguria ha vissuto una "coda d’estate", con temperature attestate sui 23 gradi, giornate di sole pieno e voglia di andare al mare o stare all’aria aperta, dopo un sabato ancora di bel tempo arriverà una domenica di pioggia. Le previsioni meteo di Primocanale in collaborazione con InMeteo per la giornata di oggi venerdì 24 settembre.

Situazione generale: un campo di alta pressione continua a determinare stabilità atmosferica sull’Italia, ma l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica nella giornata di domenica apporterà un guasto del tempo a cominciare dalle regioni settentrionali, con temporali anche di forte intensità.

PREVISIONI SABATO 25 SETTEMBRE

Mattina : cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, maggiore copertura nuvolosa sull’area a Ponente.

Pomeriggio : cieli a tratti molto nuvolosi o coperti sull’area occidentale, maggiori schiarite su centro-levante. Ancora assenza di precipitazioni.

Sera : nuvolosità piuttosto diffusa, senza precipitazioni di rilievo associate.

Notte : prime precipitazioni in arrivo, specie in tarda nottata e al primo mattino di Domenica, sull’area centro-occidentale della regione.

Temperature in lieve aumento.

Ventilazione in genere moderata dai quadranti orientali, più intensa su imperiese costiero con raffiche fino a 30-40 km/h.

Mare : mosso a Ponente, poco mosso altrove.

TENDENZA DOMENICA 26 SETTEMBRE

Maltempo con piogge e temporali, localmente di forte intensità. Miglioramento a partire dalla serata. Temperature in calo specie nei valori massimi e ventilazione sostenuta.