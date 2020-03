Meteo in Liguria, marzo inizia sotto la pioggia: lunedì riecco la mareggiata

GENOVA - La Liguria si risveglia in questa prima domenica di marzo sotto la pioggia. situazione figlia di una perturbazione che attraversa la regione. Le raffiche di vento potranno raggiungere anche i 70 km/h mentre il mare da molto mosso diventerà agitato con un peggioramento previsto previsto per la giornata di lunedì quando a Levante sarà possibile anche il verificarsi di locali mareggiate. Le temperature già da qualche giorno sono rientrate nella media climatologica del periodo dopo che di fatto per praticamente tutto l'inverno sono rimaste ben al di sopra dei valori consueti per la stagione. Un inizio settimama che sarà caratterizzato ancora dal brutto tempo ma che col passare dei giorni dovrebbe poi andare a migliorare garantendo giornate soleggiate lungo la regione.

LE PREVISIONI METEO ARPAL:

DOMENICA 1 MARZO - Un impulso perturbato attraversa la Liguria favorendo deboli piogge sparse sul Ponente, più diffuse, persistenti, d'intensità localmente moderata sul Centro-Levante; sul Levante cumulata areale significativa, possibili isolati rovesci o temporali; esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio. Fino al mattino venti da nord, nordovest fino a 40/50 km/h sul centro; dal pomeriggio venti forti da sudovest sul Ponente con raffiche fino a 60/70 km/h sui capi esposti. Mare in aumento a molto mosso dal pomeriggio, localmente agitato per onda lunga di libeccio in serata.

LUNEDI’ 2 MARZO - una saccatura associata a un profondo minimo barico sul Ligure determinerà piogge diffuse dal mattino sull'intera regione con cumulate significative sul centro-Ponente entroterra incluso, elevate sul Levante e relativo entroterra; possibili temporali al più moderati. Venti forti da sud con locali raffiche fino a 60/70 km/h al mattino sulle zone costiere esposte, dal pomeriggio ingresso di venti forti da nord sul centro. Nelle prime ore mareggiate per onda lunga di libeccio sul Levante, localmente agitato altrove, in temporaneo calo al mattino, poi localmente agitato con possibili mareggiate di libeccio sul Levante.

LA TENDENZA PER MARTEDI' 3 E MERCOLEDI' 4 MARZO - Martedì previste residue piogge a Levante con progressive schiarite, temperature in aumento e venti moderati. Da mercoledì in poi il cielo dovrebbe essere sereno con alcune sottili velature ma senza il rischio pioggia.