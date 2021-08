Meteo in Liguria, ecco il caldo africano: temperature fino a 34 gradi

GENOVA - Le previsioni meteo di Primocanale in collaborazione con inMeteo.

Situazione generale: anticiclone di matrice sub-tropicale fortemente consolidato sull’area mediterranea, apporta condizioni di stabilità su tutta la penisola e molto caldo anche al Settentrione, Liguria compresa.

Previsioni Mercoledì 11 Agosto

Mattina: stabile con cieli in genere soleggiati. Pomeriggio: nessuna variazione, cieli in genere sereni su tutta la regione. Sera: sempre stabile con cieli in prevalenza sgombri da nubi. Notte: cieli in genere sereni o poco nuvolosi. Temperature in marcato aumento con valori massimi fino a 33-34 gradi. Caldo più afoso lungo le coste. Ventilazione generalmente debole a regime di brezza. Mare: calmo su tutti i settori.

Per la giornata di giovedì 12 agosto il ministero della salute ha emesso il bollettino giallo per ondata di calore a Genova. Misura valida in tutta la regione. Fondamentale seguire i consigli per evitare malori e situazioni di rischio (LEGGI QUI) .

Le prossime ore saranno le più afose. Una situazione che abdrà avanti per tutta la settimana con l'attenzione sulle giornate di giovedì e venerdì dove anche in Liguria si attendono temperrature intorno ai 35 gradi di massima e condizioni di afa. A partire dal weekend le temperature dovrebbo iniziare a calare di un paio di gradi centigradi ma resterà ancora il protagonista. Giornate di sole con lievi velauture possibili anche nel giorno di Ferragosto.