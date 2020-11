Meteo in Liguria, domenica di sole: ecco le previsioni per l'inizio settimana

GENOVA - Ancora una domenica di cielo sereno su tutta la Liguria. Dopo alcuni giorni in cui le temperature sono scese e tornate ai valori tipici della stagione autunnale la colonnina di mercurio torna lggeremente a salire. Un cielo limpido con vento da Nord che potrà essere moderato con possibili raffiche più intense. Anche l'inizio della settimana sarà caratterizzato dal bel tempo con le massime sulla costa che viaggeranno intorno ai 13-14 gradi e le minime resteranno sui 6-7. Più rigido il clima nell'entroterra.

Una situazione che andrà avanti per buona parte della settimana, almeno fino a giovedì compreso dove si vedrà qualche nube di passaggio in più. Poi la tendenza parla di un peggioramento a partire da venerdì che coinvolgerà tutto il prossimo weekend. La pioggia trornerà a farsi vedere su buona parte della Liguria. Le temperature invece resteranno più o meno le stesse e non subiranno particolari modifiche.

LE PREVISIONI METEO ARPAL:

DOMENICA 22 NOVEMBRE - Persistono condizioni anticicloniche con tempo stabile e soleggiato. Temporanei passaggi di velature, più estese tra il pomeriggio e la serata. Venti moderati o localmente forti settentrionali su Centro-Ponente, tra deboli e moderati altrove in generale attenuazione nel corso della giornata con locali brezze lungo le coste specie a Levante e su estremo Ponente. Mare in prevalenza poco mosso a Levante, stirato sotto costa; tra mosso e poco mosso a Ponente con moto ondoso in graduale attenuazione dal pomeriggio. Umidità su valori medio-bassi.

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE - Ancora tempo stabile e soleggiato seppur con passaggi di nubi medio-alte e velature a tratti estese specie al mattino e nuovamente in serata. Possibili locali addensamenti di nubi basse a Ponente la sera. Venti deboli variabili con regimi di brezza lungo le coste, residui rinforzi fino a moderati dai quadranti settentrionali nelle prime ore sul centro della regione. Mare poco mosso o quasi calmo. Umidità su valori medi.

TENDENZA PER MARTEDÌ 24 E MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE - Martedì una giornata caratterizzata dal cielo sereno e il sole con la prenda di qualche nube di passaggio. Temperature in calo e venti moderati. La giornata di mercoledì vedrà ancora protagonista il sole con temperature in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti mentre il vento calerà fino a diventare debole.