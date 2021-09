Meteo, domenica di sole in Liguria all'insegna del caldo

GENOVA - Domenica stabile e soleggiata in Liguria grazie al rinforzo dell’alta pressione. Ventilazione debole e temperature che non subiranno variazioni significative. Ancora un po' di caldo e sole in questo settembre che ha visto però una rinfrescata rispetto ad agosto. Mare poco mosso.

Nuvole da lunedì, con qualche possibile rovescio, ma si prospetta un'altra settimana di bel tempo per chi ancora vuole andare al mare. Nella foto il lago artificiale di Giacopiane, situato in valle Sturla nel comune di Borzonasca, che è nell'entroterra di Chiavari.

(Foto da Instagram @pictures_by_ale_)