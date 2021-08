Meteo, arriva l'anticiclone: caldo e afa sulla Liguria, ecco i consigli da seguire

GENOVA - Le previsioni meteo di Primocanale in collaborazione con inMeteo.

Situazione generale: anticiclone di matrice sub-tropicale sull’area mediterranea e l’Italia, apporta condizioni di forte stabilità atmosferica e temperature elevate da nord a sud. Caldo in aumento e tempo stabile anche sulla nostra regione.

Previsioni Martedì 10 Agosto:

Mattina: stabile con cieli in genere sereni o poco nuvolosi. Pomeriggio: passaggio di nubi e velature a tratti compatte, ma senza fenomeni associati. Sera: schiarite alternate a locali annuvolamenti in un contesto sempre stabile. Notte: cieli in genere sereni o poco nuvolosi. Temperature in aumento con valori massimi fino a 32-33 gradi. Ventilazione generalmente debole a regime di brezza. Mare: poco mosso o calmo.

IL QUADRO METEO - Arriva dunque il caldo anche in Liguria per effetto dell'avanzata dell'anticiclone. La situazione porterà a un netto rialzo delle temperature che potranno segnare valori ben al di sopra dei 30 gradi. condizioni di disagio fisilogico più evidenti a partire dalla giornata di mercoledì. Già ieri in diverse località della Liguria termometri oltre i 30 gradi. A Seborga, segnalano da Arpal raggiunti i 34 gradi alle 10,30 del mattino. Situazione climatica che dovrebbe accompagnare un po' tutta la settimana con condizioni di disagio diffuso per caldo su tutta la regione.

Per questo è fondamentale seguire gli acorgimenti necessari per evitare rischi alla salute. Gli esperti hanno elaborato una serie di consigli per cercare di affrontare nel modo più giusto queste giornate particolarmente afose:

• Evitare di uscire di casa nelle ore più calde, tra le 11 e le 18;

• evitare l’attività fisica intensa in questa stessa fascia;

• indossare un abbigliamento leggero e comodo;

• rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro, senza però utilizzare l’aria condizionata a temperature troppo basse;

• bere molti liquidi, fare pasti leggeri, privilegiando frutta, verdura ed evitare le bevande alcoliche;

• utilizzare il potere rinfrescante dell’acqua, bagnandosi con frequenza.