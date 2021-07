Meteo, allerta gialla fino alle 15: poche piogge ma grande instabilità

GENOVA - Una situazione di instabilità persiste anche se le piogge, nella mattinata di lunedì 26 luglio, non si fanno vedere in alcune delle aree interessate dall'allerta gialla prevista dalle 6 alle 15. Le zone interessate dovevano essere quelle di Genova e del suo entroterra, fino al confine con il Piemonte.

Alle 8 di mattina si erano registrate solo "Deboli precipitazioni in valle Stura e nel savonese di intensità debole, si tratta di rovesci", spiega a Primocanale Andrea Lazzara di Arpal. Che però avverte: "C'è molta instabilità presente nell'aria della nostra regione soprattutto nelle zone centrali. Il problema in questi casi è l'innesco di certi tipi di precipitazione, resterà questa instabilità fino a metà giornata, ci sarà poi una pausa e a seguire una nuova fase instabile sul settore centrale spostata a levante".

Una delle curiosità legate al meteo del periodo è quella del persistere di notti calde sulla Liguria, le cosiddette notti tropicali in cui le temperature non scendono mai sotto i 20 gradi. In particolare la città di Genova questa notte ha registrato una minima di 24,7 gradi. Il 14 luglio è stato invece l'ultimo giorno in cui il valore minimo è sceso sotto i 20 gradi. Ma è tutto normale, commenta Arpal: "Siamo in una fase della stagione in cui i valori sono spesso così elevati, non ci saranno grossi mutamenti nelle prossime giornate".