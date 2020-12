Meno rapine in banca, due arresti per auto e portoni danneggiati

GENOVA - Calano di un terzo in Liguria le rapine in banca nei primi nove mesi del 2020. Sono quattro contro le sei dello stesso periodo dell'anno scorso. La diminuzione conferma il trend positivo registrato a livello nazionale (-56,4%). La fotografia è di Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, al Convegno Banche e Sicurezza 2020. Nei primi tre trimestri del 2020, cala anche il cosiddetto indice di rischio, cioè il numero di rapine ogni 100 sportelli, che è passato da 1,1 a 0,5 a livello nazionale e da 1 a 0,8 in Liguria. L'indagine è stata presentata al convegno Banche e Sicurezza 2020, la due giorni di lavoro sui temi chiave della sicurezza in banca.

Lo stesso non si può dire degli atti vandalici. Due uomini sono stati denunciati per danneggiamento a Genova in un solo giorno. Il primo, un ventottenne, ha danneggiato senza alcun motivo 14 auto in corso Europa. E' stato rintracciato dagli agenti delle volanti e denunciato. Ad accorgersi di quanto stava succedendo è stato uno dei proprietari che ha chiamato subito la polizia. Nel secondo caso,denunciato un uomo di 33 anni che aveva danneggiato un portone in via Gramsci.

Tra le violazioni più frequenti anche lo scarso rispetto nei confronti del codice stradale. Ha bruciato il rosso e pure l'alt dei carabinieri perché era ubriaco. L'uomo, 57 anni, una volta bloccato in piazza Rossetti a Genova ha pure insultato i militari. I carabinieri lo hanno visto passare da corso Marconi col rosso e lo hanno inseguito per alcuni metri. L'uomo, anche in caserma, ha continuato a insultare e minacciare.