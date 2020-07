Meloni lunedì a Genova, in agenda anche visita al nuovo ponte sul Polcevera

GENOVA - Arriva a Genova la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Sarà sotto la Lanterna lunedì 13 luglio e tra gli appuntamenti in agenda anche la visita al nuovo ponte sul Polcevera: in quella occasione è prevista anche una conferenza stampa col presidente della Regione Giovanni Toti alle 11.20. A seguire l'onorevole Meloni incontrerà la dirigenza locale e regionale mentre alle 14.30 è previsto un incontro con i vertici dell'aeroporto Cristoforo Colombo per parlare delle problematiche dello scalo genovese e di come essere meglio collegati con Roma ed il resto del Paese.

"La drammatica situazione della Liguria costretta all'isolamento dal resto del Paese, i continui retromarcia e le beghe del governo che non chiarisce ancora a chi sarà affidato il nuovo ponte sul Polcevera, lo stop della Ragioneria di Stato al 'bonus Covid' agli operatori sanitari della Liguria, la crisi economica che sta colpendo il porto di Genova ed i territori a vocazione turistica a causa delle continue code in autostrada sono alcuni dei temi che sono sull'agenda dell'On. Giorgia Meloni e sono il motivo che l'hanno condotta a Genova lunedì 13 per rendersi conto, in prima persona, di come è la situazione", si legge nella nota inviata dai vertici regionali di Fratelli d'Italia.

La leader nazionale nella sua giornata genovese sarà accompagnata dal capigruppo alla Camera onorevole Francesco Lollobrigida e dall'onorevole Giovanni Donzelli dal neo commissario regionale, e capogruppo in Regione, Matteo Rosso e dall'assessore regionale Gianni Berrino. "A rappresentare la città il vicesindaco di Fratelli d'Italia Stefano Balleari che sostituisce il sindaco Marco Bucci assente tutta la settimana", conclude il comunicato.