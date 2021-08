Meeting di Rimini, Toti: "Troppi turisti? Il troppo non lo conosco"

GENOVA - "Mi piace vedere una Liguria che è tornata protagonista di tutto: dai film di Walt Disney al turismo, agli alberghi, alle seconde case, all'eccellenza dell'enogastronomia e ancora di più lo sarà nel prossimo futuro". Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti in una diretta su Facebook dallo stand della Regione al Meeting di Rimini.

"Oggi c'è addirittura qualche autorevole albergatore della Liguria che dice che abbiamo fatto un agosto anche troppo pieno di turisti. Io il troppo non lo conosco", aveva premesso Toti. "L'importante è lasciarci alle spalle il covid, quindi continuare a vaccinarci e programmare il nostro ritorno alla vita - ha detto Toti -. Il nostro stand vuol dire che vogliamo tornare da protagonisti".

“Il meeting di Rimini percorre le tendenze e non è un caso che la kermesse quest’anno sia nuovamente aperta al pubblico, grazie alla campagna vaccinale che ci permette di ripartire, anche con iniziative come questa, in totale sicurezza. In questa edizione sono presenti molti giovani che si sono ritrovati qui per socializzare e per confrontarsi sulla vita politica del nostro paese. La Liguria quest’anno è rappresentata dallo stand del Consorzio della focaccia al Formaggio di Recco Igp, un marchio di cui andiamo sempre più fieri insieme alla mandarinata e alla limonata del Tigullio prodotta da Niasca Portofino”.

"Tra poco il 16 settembre inaugureremo il Salone Internazionale della Nautica, il primo salone internazionale in Italia - ha sottolineato infine Toti -. Ancora una volta arriviamo primi in un settore che sta dando tanta ricchezza, tanta occupazione e tante prospettive ai giovani e di questo siamo davvero orgogliosi".