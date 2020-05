Matteo Bassetti risponde alle vostre domande in diretta su Primocanale

GENOVA - Il Prof. Matteo Bassetti, Primario del reparto di Malattie Infettive del Policlinico San Martino, risponde in diretta alle domande dei telespettatori di Primocanale: appuntamento questa sera alle 21.30 nella trasmissione 'Al Servizio del Pubblico'. Come vanno giudicati i numeri del coronavirus in Liguria? Siamo pronti per la Fase 3? E' vero che il virus si sta indebolendo? Il caldo farà sparire il Covid? Potrete porre queste e tante altre domande mandando un Whatsapp al numero 347/6766291.

Ma la serata di Primocanale sarà dedicata anche alla politica: lo strappo di Alice Salvatore spariglia le carte nel centro sinistra? Ne parleremo alle 21 con la stessa leader del neonato movimento del Buonsenso e un esponente del Partito Democratico.

E, alle 22, ci collegheremo con il leader della Lega Matteo Salvini che risponderà alle domande legate all'emergenzia sociale ed economica e sulle strategie delle opposizioni al governo Conte.