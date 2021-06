Mareggiata 2018, riaperto il primo tratto della passeggiata di Zoagli

ZOAGLI - Riaperta al pubblico la passeggiata a mare di levante, dalla spiaggia fino al molo Capitan Solari che fa parte del "lungomare Canevaro", a Zoagli: lavori finanziati da Regione Liguria con 335.500 euro di fondi provenienti dal dipartimento di protezione civile nazionale. E' così stato messo in sicurezza e riaperto al pubblico una delle più belle infrastrutture della Liguria, lunga circa 800 metri, che era collassata a ottobre 2018 sotto la furia della mareggiata.

I lavori hanno previsto il completo ripristino delle strutture danneggiate e la ricostruzione in pietra locale e calcestruzzo del percorso con la realizzazione di fiorettature nella falesia e adeguata armatura in ferro. Le opere di finitura hanno compreso anche la realizzazione della ringhiera e della soletta di calpestio.

"Si tratta di un intervento di difesa del suolo e della falesia in quanto il percorso pedonale rappresenta il primo baluardo contro le mareggiate e il fenomeno erosivo per restituire a Zoagli l'unicità della sua passeggiata, in grado di attrarre turisti e di rappresentare un volano anche per la ripresa economica del territorio", spiega l'assessore regionale alle Infrastrutture e Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone "Siamo riusciti a riaprire il primo lotto dell'80% di un'opera di grande bellezza paesaggistica come la nostra passeggiata. Mancano solo gli ultimi 50 metri che verranno conclusi entro fine settembre.

Abbiamo fatto un lavoro enorme in 4 mesi. Come Comune di Zoagli abbiamo stanziato 45mila euro che si andranno ad aggiungere al finanziamento regionale e serviranno al ripristino dell'illuminazione scenografica dell'intero tratto del percorso", commenta il sindaco Fabio De Ponti