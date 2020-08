Mare ok in Liguria, da Sarzana a Ventimiglia tutta la costa è balneabile

GENOVA - Buone notizie per le spiagge della Liguria in questo weekend di Ferragosto. Dopo le analisi effettuate dai tecnici di Arpal tutte le spiagge della Liguria sono balneabili. La conferma arriva dopo gli esiti delle ultime analisi effettuate sui campioni prelevati. La costa ligure è divisa in 380 punti e tutti alla data del 15 agosto risultano idonei alla balneazione. Notizia positiva per chi ha deciso di passare le vacanze tra le località turistiche delle Riviere di Ponente e di Levante.

Le ultime analisi di laboratorio hanno infatti evidenziato un esito favorevole per le analisi relative al campione suppletivo conseguente a inquinamento non di breve durata relative al punto "San Martino", nel comune di Sanremo che, dunque, ora risulta conforme. Una buona notizia dopo la polemica fatta partire da Legambiente che ha parlato di un mare inquinato per il 40% nella costa di Ponente della Liguria. Da lì la risposta della Regione con i dati sulla balneabilità delle spiagge e ora la conferma che tutta la costa, da Sarzana a Ventimiglia è idonea a tuffi e bagni.

LE PREVISIONI METEO ARPAL - Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domenica 16 agosto al mattino locali annuvolamenti per nubi basse marittime lungo le aree costiere in successivo dissolvimento, poco nuvoloso altrove; al pomeriggio locali rovesci o temporali su Alpi Liguri e versanti padani occidentali. Venti: inizialmente deboli settentrionali, in rotazione a brezze già dalla tarda mattinata. Mare: poco mosso o quasi calmo. Umidità: su valori medio-alti. Segnalazioni di protezione civile: disagio fisiologico per caldo.

Per la giornata di lunedì 17 agosto è previsto al mattino nubi basse marittime lungo le aree costiere con annuvolamenti localmente consistenti, in particolare su coste centrali in successivo dissolvimento. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di instabilità a partire dai rilevi con possibili rovesci e temporali, in locale sconfinamento costiero. Venti: inizialmente deboli settentrionali in successiva rotazione a brezze con locali rinforzi da SW su Imperiese. Mare: inizialmente poco mosso con moto ondoso in aumento a partire da Ponente. Umidità: su valori alti. Segnalazioni di protezione civile: disagio fisiologico per caldo. Per martedì 18 è invece prevista una giornata più instabile con possibili temporali, mentre il resto della settimana dovrebbe essere caratterizzato ancora da bel tempo.