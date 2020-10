Maltempo, torna l'allerta gialla sul Levante: preoccupa il ponte di Albiano

LA SPEZIA - Dopo una breve tregua, da questa sera ritornerà il maltempo, in particolare nel centro e nel levante ligure. Dalle 20 di oggi infatti l’Arpal ha emanato una nuova allerta gialla per i soli bacini grandi del levante che riguarda la zona compresa dalla costa di Portofino fino al confine con la Toscana, compresa la provincia spezzina, la Val Fontanabuona e la Valle Sturla.

Allerta gialla che proseguirà domani dalle 10 alle 23:59 anche nella zona centro-orientale della Liguria che comprende tutti i bacini lungo la costa da Spotorno a Camogli, la Val Polcevera e Alta Val Bisagno, tutto il levante ligure fino alla Spezia. Riguarda invece solo i bacini piccoli e medi in Valle Scrivia, Val Trebbia e Val d’Aveto.

Forti preoccupazioni desta il ponte crollato ad Albiano Magra, in territorio toscano ma a ridosso di quello spezzino. Quel che resta del ponte è crollato nel sottostante fiume Magra, uno dei due osservati speciali durante le allerte meteo assieme al fiume Vara. Timore per la potenziale piena del fiume Magra e per i resti del ponte che si trovano ad oggi ancora lì come del resto uno dei due veicoli coinvolti nel crollo dell’8 aprile.