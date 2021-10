Maltempo, riapre la statale 35 a Ronco, ancora chiusa per frana a Rossiglione

GENOVA - Proseguono le attività per fronteggiare l’emergenza meteo che sta interessando il nord-ovest della penisola e soprattutto la Liguria. Il personale e i mezzi Anas sono al lavoro per garantire la transitabilità delle arterie stradali dove si registrano criticità correlate al maltempo.

In Liguria è riaperta dal primo pomeriggio di oggi la statale 35 "dei Giovi" in località Ronco Scrivia (GE) dove le forti piogge hanno causato il versamento in carreggiata di fango e detriti dai versanti (LEGGI QUI) . Completata la pulizia del piano viabile la statale è stata riaperta al transito.