Maltempo, piogge forti e vento a 81 km/h nell'Alessandrino

ALESSANDRIA - Piogge abbondanti e vento forte nell'Alessandrino. Soprattutto sull'Appennino, al confine con la Liguria. Raffiche con punte massime fino a quasi 81 chilometri orari a Bric Berton di Ponzone (nell'Acquese); 77 a Capanne di Cosola (Alta Val Borbera) e 63 a Sardigliano (tra Novese e Tortonese, alle 12). Sull'A26 chiusura cautelativa dell'entrata di Masone (Genova) in entrambe le direzioni.

Sulla viabilità locale chiusura del guado a Voltaggio lungo la SP 166 sul torrente Morsone, dopo quelle già disposte nella tarda serata di ieri per lo stato di preallerta di quelli a Melazzo sull'Erro, Gavi sul Lemme, Sezzadio sul Bormida e Capriata d'Orba sull'Albedosa.

Chiusa anche - come da protocollo - la Provinciale 456 del Turchino in località Gnocchetto di Ovada per la frana causata dalle ondate di maltempo dello scorso anno. A Bosco Marengo, sottopasso di via Ghiare chiuso per allagamento.