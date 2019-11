Maltempo in Liguria, ripercussioni anche sulle autostrade

GENOVA - Forti ripercussioni anche sulle autostrade liguri a causa del maltempo. Nella giornata di ieri gravi disagi in A7 a causa di un allagamento nella galleria di Bolzaneto che ha causato lunghe code per tutta la mattinata. Ecco la situazione in aggiornamento.

A10

Rallentamenti tra Celle Ligure e Albisola: sulla A10 Genova-Savona tra Albisola ed il Bivio con la Complanare di Savona, in direzione di Ventimiglia, è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso a causa di uno smottamento in carreggiata avvenuto al km 39.7 in seguito alle forti piogge che interessano la zona. Si transita sulla corsia di sorpasso e si è formata una coda Celle Ligure ed Albisola. Per un altro smottamento è chiusa la stazione di Celle Ligure sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia.

Smottamento in uscita a Celle Ligure, casello chiuso: Celle Ligure in entrata è chiuso al traffico in entrambe le direzioni per uno smottamento. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Albisola. Entrata consigliata verso Genova: Arenzano.

Frana tra Varazze e Arenzano: sulla A10 Genova-Savona tra Varazze ed Arenzano, in direzione di Genova, il tratto è chiuso per una frana in carreggiata avvenuta in seguito delle forti piogge che interessano la zona. E' stata istituita l'uscita obbligatoria a Varazze con rientro in autostrada ad Arenzano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso.