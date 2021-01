Maltempo in Liguria, neve nell'entroterra e sulla costa vento forte e mare

ALTARE - La neve non lascia più la Liguria e continua ad interessare i comuni interni dell'entroterra. Continua l'allerta meteo gialla, emanata da Arpal, fino alle 15 di oggi, martedì 5 gennaio nei versanti padani di ponente (zona D, Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida) e di levante (zona E, Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia). Avviso invece per vento e mare nelle zone costiere, in particolare nell'imperiese per vento, nel centro ponente della regione per vento e mare, mentre da Portofino a Sarzana solo per mare.

Nevicate che hanno interessato zone già imbiancate, dopo i cm accumulati già nei giorni scorsi, tra l'1 e il 2 gennaio. In particolare sul Monte Settepani sono stati superati i 141 cm, nel comune di Osiglia, come rilevato dalla stazione posta a 1375 metri sul livello del mare. Dati significativi anche a Urbe (70 cm) e Cairo Montenotte (24 cm). Attenzione, però, a rispettare le norme anti Covid che vietano lo spostamento tra comuni: la neve non è un motivo valido per spostarsi e nella giornata di ieri in 38 sono stati sanzionati ( LEGGI QUI ).

LE PREVISIONI METEO

OGGI MARTEDI’ 5 GENNAIO : ancora condizioni di instabilità con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale d'intensità al più moderata; nevicate deboli o localmente moderate su D, deboli su A e E, possibili locali nevicate deboli o spolverate su interno di B oltre i 400 m e su parte orientale di C oltre i 600 m. Venti forti dai quadranti settentrionali su A e B.

DOMANI MERCOLEDI’ 6 GENNAIO : residua instabilità con possibili deboli precipitazioni in particolare su BCE. Nuovo aumento del moto ondoso fino a localmente agitato su C.