Maltempo in Liguria, allerta arancione da Spotorno a Sarzana: ecco le previsioni

GENOVA - E' scattata alle ore 6 l'allerta meteo arancione in Liguria, nella zona compresa tra Spotorno e Sarzana. Di colore giallo la cartina di Arpal nell'estremo ponente ligure. L'allerta arancione dura fino alle ore 18, poi sarà allerta gialla su tutta la regione fino a mezzanotte. Questo a causa di "una perturbazione che si è spostata dalla Gran Bretagna alla Francia, interessando il Mar Mediterraneo e risucchia umidità dal terreno fino al Nord Africa", spiega Federico Grasso di Arpal a Primocanale.

"Intanto nella notte le piogge hanno colpito lo spezzino e il levante, mentre ora il fronte si è spostato in Val d'Aveto, dove si sono già registrati 30 mm di pioggia caduta a Borzasco, 13 al lago di Giacopiane: tutti i rovesci sono stati di breve durata, di circa 20-30 minuti". Dall'entroterra di levante, la perturbazione si è poi spostata nell'entroterra genovese nella prima mattinata facendo raggiungere cumulate significative a Rezzoaglio e Rovegno, rispettivamente di 57.2 mm e 44.6 mm in un'ora.

Temporali forti, organizzati e stazionari sono previsti per tutta la giornata. Poi ci sarà una breve tregua, anche se già dalla serata sono previste piogge più estese, deboli e moderate con però possibili inneschi di temporali a causa di scontri tra venti e temperature diverse. Miglioramenti previsti nella giornata di domani. Attenzione anche al mare: "andrà crescendo nella giornata odierna, soprattutto tra Portofino e Sarzana e mareggiate sono previste nella notte anche nei punti più esposti del resto della regione".

LE PREVISIONI METEO NEL DETTAGLIO

OGGI SABATO 29 AGOSTO: Una perturbazione attraversa la Liguria e porta piogge diffuse sul centro-Levante con cumulate significative su BE, fino ad elevate su C. Le piogge potranno assumere carattere di rovescio o temporale con probabili fenomeni forti su tutte le zone, anche organizzati e persistenti su BCDE. Venti 40-50km/h da Sud-Est sul centro Levante con raffiche e locali rinforzi su C. Mare molto mosso anche sottocosta su C.

DOMANI DOMENICA 30 AGOSTO: La perturbazione insiste sulla Liguria portando nella notte piogge e temporali forti su tutte le zone. Fenomeni in esaurimento nel corso della mattinata a partire da Ponente. Dal pomeriggio mare localmente agitato sui capi di A e su B, agitato anche sottocosta su C; venti da Sud-Ovest 40- 50km/h con rinforzi e raffiche.