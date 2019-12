M5s, Toti: "Dai grillini sento solo falsità e propaganda, basta belinate"

GENOVA - "Ogni volta che mi confronto con un grillino ne esco perplesso. Dicono solo falsità, cattiverie, inesattezze per pura propaganda. Mai una proposta concreta, mai una soluzione. Solo caccia alle streghe e discredito dell'avversario attraverso fake news. Come quella che in Liguria non abbiamo investito sul dissesto idrogeologico. Ma come? Abbiamo il 100% di investimenti fatti". Lo scrive sulla sua pagina facebook il governatore della Liguria e leader di Cambiamo!, Giovanni Toti..

"Smettetela di nascondere la vostra incompetenza dietro delle bugie. Per fortuna prima o poi si tornerà alle urne, così come sono convinto che torneranno di moda la competenza, la precisione, l'approfondimento, il merito. Non se ne può più di ignoranza, pressapochismo, sciatteria, mediocrità e belinate! Questo Paese merita di più", conclude il post del governatore della Liguria.

Toti ha puntato il dito anche contro la norma sul blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio voluta dal Movimento 5 Stelle. "Se dopo 15 anni uno Stato non riesce a dare giustizia, bisogna per forza trovare il colpevole come le grida manzoniane, quando gli spagnoli non riuscirono a sconfiggere la peste a Milano, cercarono gli untori perché non c'era una cura alla peste. Come si fa a dire che dopo 15 anni un cittadino deve stare ancora sotto processo? Facciamo funzionare i processi invece di inventarci i colpevoli", ha risposto ai giornalisti che gli chedevano un commento.