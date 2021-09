Lutto nel mondo dello shipping, è morto l'armatore Giacomo Costa

GENOVA - E' morto a 92 anni Giacomo Costa, figlio primogenito di Angelo Costa che fu presidente di Confitarma e Confindustria. Giacomo Costa, componente della storica famiglia genovese di armatori, lavorò con il padre ala crescita del gruppo, ma uscì dalla compagnia (poi ceduta nel 1996 a Carnival con il marchio Costa crociere) nel 1983 per dedicarsi ad altre attività ricoprendo ruoli in consigli di amministrazione nel settore marittimo e aziendale. Regione Liguria, in una nota, esprime "profondo cordoglio" per la scomparsa di Giacomo Costa.

"Al fianco del padre, Giacomo Costa ha contribuito attivamente alla crescita imprenditoriale del Gruppo a Genova e in Liguria. Il presidente Giovanni Toti insieme a tutta la Giunta si stringe al dolore dei familiari". "Con lui se ne va un altro esponente della nostra storia che ha svolto un ruolo importante per l'armamento italiano" commenta il presidente di Confitarma Mario Mattioli esprimendo il cordoglio della confederazione degli armatori. Giacomo Costa è stato membro del Comitato esecutivo di Confitarma dal 1977 al 1984 e vicepresidente dal 1979 al 1984 e poi membro del consiglio confederale fino al 1994. Il funerale sarà celebrato domattina alle 11.45 a Genova nella chiesa di Santa Maria Immacolata.