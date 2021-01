Lotteria Italia, -34% di biglietti in Liguria. A Genova tre 'vincenti' di cui uno da 50 mila euro

GENOVA - Sono stati 119.040 i biglietti della Lotteria Italia staccati in Liguria, dato in calo e in linea con il trend nazionale, con un -34,4%. Genova, riferisce Agipronews, si conferma la provincia dove sono stati distribuiti più tagliandi, oltre la metà: 66.040 (-32,7%). Giù le vendite anche in provincia di Savona (23.700, -37,1%), La Spezia (16.340, -35,3%) e Imperia (12.960, -36,7%).

E a Genova sono tre i premi vinti: 50 mila euro con il biglietto F 399795, 25 mila euro invece per coloro che hanno i biglietti D 063332 e C 487181.