Lo Slalom Favale - Castello accende la sfida per il Campionato Italiano

Torna il Campionato Italiano di Slalom in salita in Liguria. A vestire la fascia tricolore, a sette anni dall’ultima gara titolata disputata, lo slalom di Colle San Bartolomeo, sarà la 13^ edizione della “Favale – Castello”, in programma il 17-18 luglio a Favale di Malvaro, nell’entroterra genovese, ed organizzata della locale scuderia Sport Favale 07.

Sessantanove i concorrenti iscritti al quinto atto della serie tricolore e pronta ad assegnare il trofeo “Danilo Mosca” tra i quali spiccano di tutti i big del Campionato Italiano Slalom, attratti dal coefficiente 1,5 attribuito ai punteggi conquistati in gara, fattore che potrebbe ridisegnare la classifica della serie.

Ai nastri di partenza di Favale di Malvaro ci saranno i maggiori pretendenti al titolo tricolore 2021 della specialità: il siciliano Emanuele Schillace (Radical SR4 Suzuki), attuale leader del campionato, il campano Salvatore Venanzio, campione italiano in carica, anche lui con una Radical, e il molisano Fabio Emanuele (Osella PA 9/90 Alfa Romeo), pronto a mettere sul banco i suoi sei titoli italiani conquistati. Con loro anche il varesino Davide Piotti (Osella PA 8/9), vincitore nel 2019, ultima edizione disputata della gara.

Il programma della 13^ edizione dello slalom “Favale – Castello” prevede sabato, dalle ore 16, l’accreditamento dei concorrenti, che sarà ripetuto anche il giorno seguente dalle 7:00 alle 7:45. Dopo di che la gara entrerà nel vivo con la manche di ricognizione del percorso, alle ore 9, e, dalle 10:30 in poi, le tre manche di gara. Il tratto di strada interessato sarà chiuso al traffico dalle ore 8 alle 17:30.