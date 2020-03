Lo scandalo di mascherine per benefattori in vetrina

È veramente triste vedere come società, individui, istituzioni, partiti e Governo lottino per dimostrare che sono loro i meritevoli, i benefattori che riescono a trovare le mascherine per il sistema sanitario e per i cittadini. E non parliamo delle guerre dietro le quinte che si scatenano per trovare chi le spedisca o per accaparrarsi la prenotazione di un aereo verso questa o quella regione, compresa la Liguria, alcuni dei quali vengono addirittura fermati per dare priorità alle mascherine 'governative'.

Si sprecano conferenze stampa, articoli sui giornali, comunicati stampa, apparizioni televisive sulle reti nazionali: chi dice la verità? Chi millanta? Alcuni privati le regalano per davvero ma in numeri esigui, ma c'è anche chi garantisce che le vende allo stesso prezzo di quanto le ha pagate in Cina ma si tiene stretto il nome del fornitore. Sigle di mascherine varie, più o meno performanti e adatte allo scopo, poi certe sembrano garze con l’elastico altre che arrivano del tipo 2 e poi pare siano di qualità inferiore. Medici imbestialiti che ne dicono di ogni colore su quanto gli è arrivato, durissimo un medico della Val d’Aosta in un video sui social.

Regalare le mascherine è ormai la via più breve per crearsi una immagine, per fare bella figura, dal Governo sino al piccolo imprenditore locale, per crearsi un’immagine di benefattore della società. Poi poco importa se ne parliamo ormai da settimane e le mascherine ancora non arrivano, se sono ancora bloccate qui o là. Tanto le conferenze stampa, le dichiarazioni sulle emittenti nazionali o sui giornali locali ormai sono state viste o lette. Chi si doveva fare autopromozione se l’è fatta.

Intanto altri più concretamente lavorano a testa bassa, ogni giorno dall’inizio della tragedia, e non hanno tempo per pensare a come massimizzare in promozione la propria dedizione al lavoro. O forse sono come erano una volta i genovesi gentiluomini, quando la beneficenza si faceva in silenzio. Anzi, non si voleva che si sapesse. Altri tempi, altri imprenditori. Altra classe e altro stile.