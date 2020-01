Liguria protagonista al Festival di Sanremo con prodotti tipici e talenti musicali

SANREMO - Sarà protagonista la Liguria durante il Festival di Sanremo coi i suoi prodotti tipici, la bellezza dei suoi paesaggi, ma anche con i suoi talenti. Come l'anno scorso, torna lo Spazio Liguria all'interno di “Casa Sanremo”. Artisti in gara, ma anche ospiti, influencer e protagonisti del Festival una volta entrati al Palafiori saranno accolti da un'esperienza immersiva che presenta l'olio e i vini della regione, grazie a 2 maxi ledwall da 20 metri quadri ciascuno.

Sugli schermi saranno i produttori a raccontare come dalla terra arrivino sulla tavola le eccellenze della Liguria. E proprio per questo ci sarà anche un angolo curato da Enoteca regionale della Liguria e Consorzio olio Dop Riviera ligure dove, in alcuni momenti della giornata, i partecipanti potranno avvicinarsi al mondo del vino e dell’olio ligure: per chi volesse approfondire, è in programma un evento gratuito venerdì 7 febbraio alle 15, nel teatro Ivan Graziani. Le prenotazioni verranno raccolte dagli operatori nello Spazio Liguria a partire da lunedì 3 febbraio.

Ma la promozione turistica sarà anche al centro della serata di giovedì 6 al Roof Liguria, organizzato dall’agenzia di promozione turistica In Liguria, dedicato a operatori del turismo e stakeholder: al centro i prodotti e le eccellenze della nostra terra, messi a disposizione in collaborazione con le Camere di commercio di Genova e Riviere di Liguria. Per l’occasione, tra l’altro, sono stati creati alcuni cocktail a tema Festival, realizzati dai Bartender certificati Genova Gourmet, ovviamente con prodotti liguri.

Presenti anche i talenti musicali liguri che verranno premiati venerdì 7 dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, sempre al Palafiori. In particolare verrà consegnato il Soundies music award 2020 e un premio alla carriera a Massimo Morini dei Buio pesto, giunto quest’anno alla 30° partecipazione consecutiva al Festival in qualità di direttore d’orchestra o direttore tecnico. Inoltre, sempre venerdì, si esibirà e verrà premiata la piccola Rita Longordo, la piccola sanremese vincitrice dell’ultima edizione dello Zecchino d’oro.

E sugli schermi di tutti gli italiani andrà in onda anche uno spot con la musica dell'orchestra del teatro Carlo Felice che mostrerà tutte le bellezze della regione, da Portovenere fino a Cervo.