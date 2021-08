Liguria nella morsa del caldo, sfiorati i 40 gradi: è ancora bollino giallo

GENOVA - E' ancora il caldo protagonista in questi giorni di metà agosto. Temperature che anche in Liguria hanno sfiorato i 40 gradi (giovedì a Castelnuovo Magra colonnina di mercurio a 40,6 gradi). Solo a partire dalla giornata di domenica è atteso un lieve calo. Il ministero della Salute ha emesso bollino giallo per ondata di calore a Genova fino alla giornata di domenica 15 agosto.Giornate comunque caratterizzate dal bel tempo.

LE TEMPERATURE - Le stazioni Omirl di Arpal nella giornata di venerdì hanno fatto segnare temperature massime a un passo da quota 40 gradi in tutta la Liguria. Il primato spetta ad Airole (Imperia) con 39.6, poi Castelnuovo Magra (La Spezia) 39.5, Riccò del Golfo (La Spezia) 39.4, Padivarma (Beverino, La Spezia) 39.2, Onzo Ponterotto (Savona) 39.0, Sarzana (La Spezia) 38.6, Lerca (Cogoleto, Genova) 38.7, Rocchetta Nervina (Imperia) 38.2, Pieve di Teco (Imperia) 38.1, Santa Margherita Vara (La Spezia) 37.7. Mentre a Genova Centro Funzionale 35.4 (a Pontedecimo toccati 36.8); Savona Istituto Nautico 34.9 Imperia Osservatorio Meteo Sismico 32.6 e alla Spezia 32.2

Situazione generale: l’anticiclone di matrice sub-tropicale continua a

dominare la scena e determina una forte ondata di calore su tutta la

penisola, con temperature ampiamente sopra la media e tempo

generalmente stabile. Sulla Liguria week end di bel tempo e caldo intenso.

Previsioni Sabato 14 Agosto - Mattina: cieli sereni su tutta la regione. Pomeriggio: tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Sera: tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Notte: tempo stabile con cieli che seguiteranno ad essere sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Temperature senza variazioni significative. Ventilazione generalmente debole di direzione variabile o dai quadranti meridionali. Mare: generalmente calmo. Tendenza

Domenica 15 Agosto 2021 - L’alta pressione garantisce condizioni di tempo stabile per la giornata di Ferragosto, con cieli ancora sereni o poco nuvolosi ovunque. Da segnalare solo un lieve calo delle temperature (di 1-2 gradi).