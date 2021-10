Liguria, migranti in autostrada A10: sei segnalazioni nella notte

VENTIMIGLIA - Ancora una notte di super lavoro per i poliziotti della stradale per le segnalazioni di migranti in autostrada o agli svincoli della A10 fra Savona e il confine di Ventimiglia.

Gli stranieri sono stati segnalati da automobilisti e autotrasportatori in sei località diverse e sono riusciti a fare perdere ogni traccia all'arrivo delle pattuglie degli agenti a bordo delle auto con le sirene accese.

Il caso più eclatante al casello di Finale Ligure dove sono usciti a piedi dallo svincolo e sono poi fuggiti nelle campagne.

D'altronde anche quando vengono fermati i migranti non possono essere trattenuti ma al massimo identificati in questura e poi rilasciati perché tutti in attesa di asilo politico, dunque liberi di muoversi sul territorio italiano in attesa di una risposta.

I migranti che vagano in autostrada per infilarsi nel rimorchio di un tir nella speranza di oltrepassare il confine e arrivare in Francia rappresentano però un serio problema di sicurezza, per la loro incolumità e quella degli automobilisti che possono trovarseli davanti all'improvviso nelle carreggiate.