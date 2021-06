Liguria, la Regione delibera voucher per i centri estivi per 4,5mln di euro

GENOVA - La Giunta regionale ligure, su proposta dell'assessore all'istruzione e alle politiche sociali Ilaria Cavo, ha deliberato la misura 'Voucher Centri Estivi 2021 - Emergenza Covid19' per un importo di 4,5 milioni di euro. Dal 16 giugno al 16 luglio sarà possibile, per ogni nucleo familiare, presentare domanda di contributo a Filse, attraverso il centro estivo, per ottenere un finanziamento anche per l'attività già svolta a partire dal 31 maggio.

"Anche quest'anno - ha detto l'assessore regionale Ilaria Cavo - Regione Liguria sostiene l'esperienza dei centri estivi. Lo riteniamo un servizio importante e vogliamo che le famiglie non siano frenate nella sua fruizione dal tema reddituale. Diamo un sostegno che vale 120 euro a settimana fino ai 5 anni di età e un sostegno da 100 euro a settimana per la fascia d'età 6-17 anni. Si tratta di un contributo che diamo in quota bambino alle famiglie, ma che viene assegnato alle strutture per calmierare i costi ed evitare l'aumento delle rette. E' lo stesso principio adottato l'anno scorso in era Covid. Stiamo uscendo dalla pandemia, ma le norme per ridurre i contagi restano e impongono alle strutture degli accorgimenti che comporterebbero un aumento delle rette se non intervenissero i voucher."

"Lo facciamo in maniera eccezionale anche per questa estate con un volume di finanziamento di 4,5 milioni calibrato in base al flusso di domande della scorsa estate: una cifra che, in base alle proiezioni dei flussi, riteniamo consona per soddisfare le famiglie. Per andare incontro a una richiesta dell'Unione Europea è stata poi introdotta una soglia ISEE di 50mila euro con la quale si vogliono dare risposte a un'ampia fascia di utenti".